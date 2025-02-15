روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

في أجواء مليئة بالحب والإثارة، أضاءت النجمة روبي سماء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في حفل مميز بمناسبة عيد الحب، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي". وتألقت روبي في الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة، إلا أنها لم تخلو من لمسة فاخرة تجسد أناقتها المعهودة، مما جعلها محط أنظار الجميع.

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال رائعة في جدة بمناسبة عيد الحب ... تكلفة إطلالتها تقترب من 116 ألف جنيه

اختارت روبي تيشيرت أبيض مميز، مزين بطباعة شفاه مع جملة بالفرنسية "Je t'aime mon amour" (أحبك حبيبي)، وهو ما أضفى على إطلالتها طابعًا رومانسيًا ومناسبًا تمامًا لاحتفالات عيد الحب. وعلى الرغم من بساطتها، فإن هذا التيشيرت جاء بسعر يصل إلى 590 يورو، أي ما يعادل حوالي 31,337 جنيهًا مصريًا.

ولم تقتصر إطلالة روبي على التيشيرت فقط، بل اختارت أيضًا تنورة سوداء لامعة ومرصعة بالكريستالات، التي أضفت عليها مزيدًا من الفخامة. هذه التنورة الفاخرة بلغ سعرها 1590 يورو، ما يعادل 84,452 جنيهًا مصريًا، ليصل إجمالي تكلفة إطلالتها إلى 115,789 جنيهًا مصريًا.

وتعتبر هذه الإطلالة مثالاً آخر على ذوق روبي الرفيع واهتمامها بكل تفصيلة صغيرة في مظهرها، فهي دائماً ما تُظهر تميزًا في اختياراتها التي تجمع بين البساطة والرفاهية في آن واحد، مما يجعلها واحدة من أبرز أيقونات الموضة في الساحة الفنية.

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال رائعة في جدة بمناسبة عيد الحب ... تكلفة إطلالتها تقترب من 116 ألف جنيه

أما بالنسبة لأداء روبي في الحفل، فقد قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل مميز، وسط أجواء من الفرح والمشاعر الجميلة بمناسبة عيد الحب. وقد كان الحضور في قمة سعادتهم بتقديم روبي أغانيها المحبوبة في تلك المناسبة الخاصة، مما جعل الحفل لا يُنسى لكل من حضره.

على الصعيد الفني، تستعد روبي لموسم رمضان 2025، حيث تشارك في مسلسل "إخواتي"، الذي يضم مجموعة من النجوم المتميزين مثل نيللي كريم وكندة علوش وحاتم صلاح. في هذا المسلسل، تجسد روبي شخصية "أحلام"، وهي واحدة من أربع شقيقات يؤمنَّ بتأثير الأحلام ويواجهن صعوبات في علاقاتهن العاطفية. ويتوقع لهذا العمل أن يُحقق نجاحًا كبيرًا ويكون حديث الجمهور خلال شهر رمضان المقبل.

ومن خلال هذه الإطلالة الرائعة وأدائها المميز في الحفل، تواصل روبي التألق في جميع مجالاتها الفنية والمهنية، وتثبت مكانتها كأحد أبرز الفنانين في الساحة العربية.