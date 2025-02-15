قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعد أيام حياتي.. الخطيب: إنجازات الأهلي خلال 7 سنوات غير مسبوقة
روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب
ميدو يتغني بنجم الزمالك الجديد : مفاجأة الدوري المصري
استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب نابلس واقتحام بيت لحم
روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لضعف البصر
مقترحات حازم إمام للخروج بنادي الزمالك من الوضع الحالي
نبيل فهمي: مصر قد تواجه ضغوطًا سياسية ومالية بسبب رفض خطة ترامب
عمرو أديب يكشف حجم المساعدات المصرية لغزة وخطط الإعمار
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات
بعد إستغاثة طليقها.. 10 صور تجمع هنا شيحة مع أولادها
نبيل فهمي: الشعب الفلسطيني يمتلك الحق الكامل في البقاء على أرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
أسماء عبد الحفيظ

في أجواء مليئة بالحب والإثارة، أضاءت النجمة روبي سماء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في حفل مميز بمناسبة عيد الحب، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي". وتألقت روبي في الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة، إلا أنها لم تخلو من لمسة فاخرة تجسد أناقتها المعهودة، مما جعلها محط أنظار الجميع.

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال رائعة في جدة بمناسبة عيد الحب ... تكلفة إطلالتها تقترب من 116 ألف جنيه

اختارت روبي تيشيرت أبيض مميز، مزين بطباعة شفاه مع جملة بالفرنسية "Je t'aime mon amour" (أحبك حبيبي)، وهو ما أضفى على إطلالتها طابعًا رومانسيًا ومناسبًا تمامًا لاحتفالات عيد الحب. وعلى الرغم من بساطتها، فإن هذا التيشيرت جاء بسعر يصل إلى 590 يورو، أي ما يعادل حوالي 31,337 جنيهًا مصريًا.

ولم تقتصر إطلالة روبي على التيشيرت فقط، بل اختارت أيضًا تنورة سوداء لامعة ومرصعة بالكريستالات، التي أضفت عليها مزيدًا من الفخامة. هذه التنورة الفاخرة بلغ سعرها 1590 يورو، ما يعادل 84,452 جنيهًا مصريًا، ليصل إجمالي تكلفة إطلالتها إلى 115,789 جنيهًا مصريًا.

وتعتبر هذه الإطلالة مثالاً آخر على ذوق روبي الرفيع واهتمامها بكل تفصيلة صغيرة في مظهرها، فهي دائماً ما تُظهر تميزًا في اختياراتها التي تجمع بين البساطة والرفاهية في آن واحد، مما يجعلها واحدة من أبرز أيقونات الموضة في الساحة الفنية.

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال رائعة في جدة بمناسبة عيد الحب ... تكلفة إطلالتها تقترب من 116 ألف جنيه

أما بالنسبة لأداء روبي في الحفل، فقد قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل مميز، وسط أجواء من الفرح والمشاعر الجميلة بمناسبة عيد الحب. وقد كان الحضور في قمة سعادتهم بتقديم روبي أغانيها المحبوبة في تلك المناسبة الخاصة، مما جعل الحفل لا يُنسى لكل من حضره.

على الصعيد الفني، تستعد روبي لموسم رمضان 2025، حيث تشارك في مسلسل "إخواتي"، الذي يضم مجموعة من النجوم المتميزين مثل نيللي كريم وكندة علوش وحاتم صلاح. في هذا المسلسل، تجسد روبي شخصية "أحلام"، وهي واحدة من أربع شقيقات يؤمنَّ بتأثير الأحلام ويواجهن صعوبات في علاقاتهن العاطفية. ويتوقع لهذا العمل أن يُحقق نجاحًا كبيرًا ويكون حديث الجمهور خلال شهر رمضان المقبل.

ومن خلال هذه الإطلالة الرائعة وأدائها المميز في الحفل، تواصل روبي التألق في جميع مجالاتها الفنية والمهنية، وتثبت مكانتها كأحد أبرز الفنانين في الساحة العربية.

روبي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سعر إطلالة روبي إطلالة روبي اختارت روبي تيشيرت أبيض مميز 590 1590 يورو 31 337 جنيهًا مصريًا 84 452 جنيهًا مصريًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خالفوا التعليمات.. تطور بتحقيقات تصادم طائرتين فوق واشنطن

صورة أرشيفية

بسبب ترامب.. فرق الاستجابة للكوارث في أمريكا خارج الخدمة

صورة أرشيفية

الأردن: نعمل على خطة عربية لإعادة إعمار غزة

بالصور

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب

روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية وأنتِ حامل؟

ملوخية
ملوخية
ملوخية

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد