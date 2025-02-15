جثمان جديد.. العثور على الضحية الثالث لـ سفاح المعمورة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في العثور على جثـ.ـمان ثالث لسفـ.ـاح الإسكندرية ليرتفع ضحـ.ـايا سفاح المعمورة في الإسكندرية إلى 3 ضحايا، سيدتين ورجل.

وبدأت الواقعة عندما تلقت كانت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد حول شقة مستأجرة من قبل المتهم بقتل سيدتين ودفنهم بشقة بالمعمورة.

وعلى الفور توجه رجال مباحث قسم أول المنتزه إلى شارع 7 متفرع من شارع 45 بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وتمكنت من استخراج جثـ.ـة ثالثة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بنقل الجثـ.ـمان إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعى لإجراء التشريح اللازم، وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها.