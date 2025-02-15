مسلسلات رمضان 2025.. القنوات المصرية والعربية العارضة لـ "الحلانجي"

تعاقدت قناة روتانا دراما علي عرض مسلسل “ الحلانجي ” خلال شهر رمضان القادم ، بالإضافة الي مجموعة قنوات النهار.

ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب ، علي منصة viu .

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.

ويعد “الحلانجي” أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الاجتماعية، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا واسعًا عند عرضه.

شخصية محمد رجب في المسلسل ليست دور البطل الشعبي التقليدي، بل يجسد “حلانجي” متلون، وهو لص سيارات يخدع أسرته بمظهره، حيث يظن الجميع أنه يعيش حياة كريمة، بينما يخفي عنهم حقيقته كمحتال محترف، لتبدأ الأحداث في التصاعد مع ظهور مفاجآت غير متوقعة.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



