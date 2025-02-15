بطرس دانيال: عرض أفلام تضم مشاهد جرئية بالمهرجان الكاثوليكي بشرط واحد

أكد الأب بطرس دانيال ان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لايمانع فى اختيار فيلم يضم مشهد جريء للمنافسة .

وتابع الأب بطرس دانيال في تصريحات مصورة لـ صدي البلد : لانمانع من اختيار فيلم يضم مشهد جرىء أو اثنين ، ولكن ليس عمل كامل قائم علي المشاهد الجرئية ، فهناك أعمال تعرض فى السينمات مبنية علي الالفاظ الخارجة عن مجتمعنا والمشاهد الجرئية ، وهنا يستحيل ان نختارها .

وأستكمل الأب بطرس دانيال : حين وقع أختيارنا علي فيلم سهر الليالي ليخوض المنافسة لمهرجان المركز الكاثوليكي وجدنا ان المشاهد الجرئية به ضرورية دراميًا ولا يسطيع المشاهد ان يفهم العمل بدونها ، فيجب ان يكون تلك المشاهد ضرورية فى العمل ، وتكون قصة الفيلم مبنية عليها .

المنصات :

أكد الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما ، أنهم أحدثوا تعديلا في لائحة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينمات بسبب الأفلام التى تعرض علي المنصات .



وقال الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : لقد أجرينا تعديلا فى لأئحة مهرجان المركز الكاثوليكي ، حتي نتمكن من عرض الأفلام التى تعرض على المنصات فقط ولا تعرض في السينمات ، فهناك أعمال جيدة للغاية ، وتستحق أن تعرض وتتنافش ضمن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما .



