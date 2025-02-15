براتب 9 آلاف جنيه .. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها

دائمًا يحرص جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، التابع لديوان عام المحافظة، على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، في المجالات المختلفة كافة، حرصا منه على توفير مصدر دخل شهري لهم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وظائف خالية

وأعلن الجهاز عن وظائف خالية للعمل في إحدى الشركات التي تعمل بمجال صيانة أبراج شبكات المحمول، بمرتبات شهرية أساسية تصل لـ9 آلاف جنيه، وبساعات عمل متغيرة للأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 25 و50 عاما.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، التفاصيل كافة الخاصة بـالوظائف الخالية بإحدى شركات صيانة أبراج شبكات المحمول، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، كالتالي:-

الوظائف

- مهندسون اتصالات للعمل في مدن القناة وسيناء، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم الاتصالات، ويبدأ المرتب من 6 آلاف و500 جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه.

- فنييون أبراج اتصالات ريجير، خبرة بمدن القناة وسيناء، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، بمرتب شهري يبدأ من 7 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه.

- فنيون تبريد وتكييف، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، يتراوح بين 6 آلاف و500 جنيه و7 آلاف و500 جنيه.

- مهندسون إلكتروني، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، يبدأ المرتب من 8 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه.

- فنيون صيانة مولدات، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، ويبدأ المرتب من 6 آلاف و500 جنيه حتى 7 آلاف و500 جنيه.

- فنيون باور خبرة، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، بمرتب يبدأ من 6 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه.

مميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية، وتأمين على الحياة مجاني، وحوافز شهرية.

- الإجازات السنوية والأعياد طبقا لقانون العمل.

- الشركة توفر إقامة للعاملين.