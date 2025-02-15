قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية
وزيرا التضامن والصحة يشهدان اليوم إطلاق قافلة مساعدات لـ غزة
"لا هجرة إلا للقدس".. لماذا قررت المقاومة تسليم الأسرى من منزل السنوار؟
هل شيكابالا السبب في رحيل جروس؟.. ميدو يكشف التفاصيل
مقاتلو القسام يظهرون بأسلحة إسرائيلية قبل تسليم الأسرى | شاهد
براتب 9 آلاف جنيه .. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها
حسن مصطفى: احتفالية الأهلي تاريخية.. والاستاد إنجاز يستحق الفخر
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الجوع .. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم السبت 15-2-2025 والقنوات الناقلة
وزير الشباب والرياضة: حلم استاد الأهلي أصبح حقيقة
حماس: لن نسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براتب 9 آلاف جنيه .. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها

براتب 9 آلاف جنيه.. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها
براتب 9 آلاف جنيه.. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها
أحمد عفيفي

دائمًا يحرص جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، التابع لديوان عام المحافظة، على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، في المجالات المختلفة كافة، حرصا منه على توفير مصدر دخل شهري لهم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وظائف خالية

وأعلن الجهاز عن وظائف خالية للعمل في إحدى الشركات التي تعمل بمجال صيانة أبراج شبكات المحمول، بمرتبات شهرية أساسية تصل لـ9 آلاف جنيه، وبساعات عمل متغيرة للأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 25 و50 عاما.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، التفاصيل كافة الخاصة بـالوظائف الخالية بإحدى شركات صيانة أبراج شبكات المحمول، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، كالتالي:-

الوظائف

- مهندسون اتصالات للعمل في مدن القناة وسيناء، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم الاتصالات، ويبدأ المرتب من 6 آلاف و500 جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه.
- فنييون أبراج اتصالات ريجير، خبرة بمدن القناة وسيناء، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، بمرتب شهري يبدأ من 7 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه. 
- فنيون تبريد وتكييف، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، يتراوح بين 6 آلاف و500 جنيه و7 آلاف و500 جنيه.
- مهندسون إلكتروني، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، يبدأ المرتب من 8 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه.
- فنيون صيانة مولدات، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، ويبدأ المرتب من 6 آلاف و500 جنيه حتى 7 آلاف و500 جنيه.
- فنيون باور خبرة، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط فني، بمرتب يبدأ من 6 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه.

مميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية، وتأمين على الحياة مجاني، وحوافز شهرية.
- الإجازات السنوية والأعياد طبقا لقانون العمل.
- الشركة توفر إقامة للعاملين.

وظائف خالية الوظائف جهاز تشغيل الشباب مهندسون اتصالات مميزات الوظائف مهندسون إلكترو فنييون أبراج اتصالات ريجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الخطيب

مفاجأة مدوية.. الخطيب يعلن ابتعاده عن الأهلي| تفاصبل

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

البنك المركزي

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور وفيديو

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

الصيام فى شعبان

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مشروبات

دون أدوية.. 10 مشروبات ترفع نسبة الحديد في جسم طفلك

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذه الطريقة والوقت المناسب لتناول القهوة .. لحظة مرعبة لأب يشاهد حوتا يبتلع ابنه بالكامل

عيد الحب

لكل العزاب.. استمتع بعيد الحب بطرق مختلفة

بالصور

بالأصفر اللافت| بشرى تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة

بشرى
بشرى
بشرى

ليلى علوي تخطف الأنظار بأناقتها في عيد الحب.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام .. بداية مرحلة جديدة نحو الأفضل

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام

فيديو

عمرو اديب

باخد 2.5 مليون دولار.. عمرو أديب: مهنة الإعلام بالعالم العربي ليست سهلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد