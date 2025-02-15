بنادق وطلقات نارية .. القبض على تجار سلاح بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 مليون جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للجهود التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.