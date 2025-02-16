لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول الفراولة؟

يُنصح بتناول حوالي ثماني حبات فراولة يوميًا، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، يمكنك تناول ما يقرب من أربع حبات فراولة بحجم عادي يوميًا وما يصل إلى ست حبات إذا كانت صغيرة للغاية، في كل وجبة.

يمكنك تناول 200 جرام من الفاكهة يوميًا ، ولكن يجب عليك دائمًا تناول مجموعة أكبر من الفاكهة، بناءً على ذلك، يمكنك إضافة ثلاث أو أربع حبات من الفراولة إلى وعاء الفاكهة الخاص بك.

توصلت الأبحاث إلى أن اتباع هذه النصيحة يمكن أن يكون له فوائد كبيرة عديدة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والدماغ، وانخفاض خطر الإصابة ببعض الأورام الخبيثة، وتحسين السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني .

على الرغم من أن الفراولة مكمل غذائي لأي نظام غذائي، إلا أنه يجب استخدامها باعتدال، وعلى الرغم من فوائدها الغذائية، إلا أن الفراولة غالبًا ما تكون غنية بالسكر وتحتوي على 8.12 ملجم من السكر لكل كوب، قد تحتوي الفراولة على بقايا مبيدات حشرية، قد يؤدي الإفراط في استهلاك الفراولة إلى اضطراب في المعدة وحرقة المعدة والإسهال والارتجاع والانتفاخ والاستجابات التحسسية لدى بعض الأشخاص.

أضرار الإكثار من تناول الفراولة

لا ينصح بتناول الفراولة في حالات معينة، مثل:

الأشخاص الذين يعانون من الإسهال

الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من اضطرابات الجهاز الهضمي

الأشخاص المصابين بالسكري أو القولون العصبي

الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفراولة، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إدراجها في نظامك الغذائي

وباستثناء هؤلاء، يمكن للآخرين تناول الفراولة يومياً وجني كافة الفوائد الصحية.

المصدر medicinenet