التنمية المحلية تتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات..صور

تابعت وزارة التنمية المحلية انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ال 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في عدة محافظات هي (الوادي الجديد، الشرقية، أسوان، الأقصر، الإسماعيلية، وبني سويف) حيث تم تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.

واكدت وزارة التنمية المحلية ان هذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على استرداد أراضيها ومنع البناء العشوائي، حفاظاً على ممتلكات الوطن، وجاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية.

واوضحت الوزارة ان المرحلة الأولى من الموجة بدأت في( 8 إلى 28 )فبراير 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.