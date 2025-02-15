للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة تحضير عجينة القطايف وتخزينها لشهر رمضان

تعتبر طريقة تحضير عجينة القطايف وتخزينها لشهر رمضان من الوصفات التي يكثر البحث عنها، وهي من الحلويات الشرقية التي لا غنى عنها بالأخص في الأيام الأولى.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينة القطايف وطريقة تخزينها لشهر رمضان، ويمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي لعمل كميات كبيرة منها.

طريقة تحضير عجينة القطايف وتخزينها لشهر رمضان

طريقة تحضير عجينة القطايف وتخزينها لشهر رمضان

مكونات عجينة القطايف:

2 كوب دقيق.

¼ كوب سميد.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.



طريقة تحضير عجينة القطايف:

ـ لتحضير الخليط: في وعاء، اخلطي الدقيق، السميد، الخميرة، البيكنج بودر، السكر، ورشة الملح.

ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة سائلة متجانسة.

ـ التخمير: غطي الوعاء واتركي الخليط ليختمر في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، حتى تظهر فقاعات على السطح.

ـ الطهي: سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة دون إضافة زيت.

ـ أسكبي مقدارًا مناسبًا من الخليط في المقلاة لتشكيل دائرة بحجم القطايف المطلوب.

ـ اتركيها حتى تظهر فقاعات على السطح ويجف الوجه العلوي، دون قلبها.

ـ ارفعيها من المقلاة وضعيها على قطعة قماش نظيفة لتبرد.



طريقة تخزين القطايف لشهر رمضان:

ـ التبريد: اتركي القطايف لتبرد تمامًا بعد الطهي.

ـ التعبئة: رتبي القطايف في طبقات داخل أكياس بلاستيكية مخصصة للتجميد، وضعي ورق زبدة بين كل طبقة لمنع الالتصاق.

ـ التجميد: أغلقي الأكياس بإحكام وضعيها في الفريزر.

ـ الاستخدام عند الحاجة: عند الرغبة في استخدامها، اخرجي الكمية المطلوبة واتركيها لتذوب في درجة حرارة الغرفة، ثم احشيها واقليها أو اخبزيها حسب الرغبة.