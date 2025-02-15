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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية تكثيف أعمال النظافة ورفع 2670 طن مخلفات

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 2100 طن مخلفات هدم وتجمعات مخلفات بلدية ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو، ورفع 570 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، بالإضافة إلى رفع أتربة وناتج تقليم الأشجار من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأكد محافظ الدقهلية على الالتزام بالزي الموحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو، وتوفير الأمن والسلامة المهنية لهم، وأكد على ضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافه المكلفة بكنس الشوراع والجمع المنزلي، والتي بلغت أربع شركات ووصل إجمالي العمالة التي تعمل على مدار ثلاث ورديات بمدينة المنصورة وطلخا حوالي 1000 عامل على مدار اليوم، في إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة.

و أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك في الحملة رؤساء المراكز والمدن المشار إليها، بإشراف فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وقامت الحملة برفع المخلفات بالمنطقة المركزية خلال أربعة أيام، وشملت، شوارع الجيش والمشاية والجمهورية ومنطقة المجزر وسندوب وحي الأشجار وشارع قناة السويس والإمام محمد عبده والترعة والدراسات وعبد السلام عارف والطريق الدائري وابن زيد والزعفران وشارع بورسعيد والجلاء وجيهان وحي الجامعة، وشارع النوادي وتقسيم الكوكاكولا وتقسيم غنام وشارع المستشفى ومجمع المدارس وصلاح سالم والمعاهدة بمدينة طلخا، إلى جانب ري الحدائق المفتوحة بشارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بحديقه شجرة الدر، إلى جانب زراعة 30 شجرة بمدخل حي الأشجار، ورفع مخلفات الهدم من مدخل حي الاشجار وخلف مقابر الأقباط بسندوب.

الدقهلية حملات نظافة محافظ

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