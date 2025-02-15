وزيرة التضامن تستقبل عددا من المصابين الفلسطينيين بالورود علي معبر رفح

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب على استقبال عدد من المصابين مرافقيهم الوافدين إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح البري بالورود.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي المصابين ومرافقيهم عبر معبر رفح البري، مرحبة بقدومهم لمصر لتلقي العلاج، ومؤكدة أن الدولة المصرية لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي رفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الخدمات وقوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدم بمعبر رفح البري والحجر الصحي بالمعبر للأشقاء الفلسطينيين .

واطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على توافر جميع الخدمات الطبية المقررة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور قد تفقدوا المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش، واطلاق قافلة المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب دعما للأشقاء الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة،وستتضمن الزيارة كذلك تفقد مستشفيات محافظة شمال سيناء، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.