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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن توقعات حالة الطقس خلال هذا الأسبوع بداية من اليوم السبت 15 إلى 19 فبراير  ، حيث تضعف سيطرة المنخفض القطبي البارد وتبدأ الحرارة في الارتفاع النسبي وتنخفض فرص تشكل الصقيع .

مناوشات الأمطار

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أنه من المتوقع ضعف كبير لسيطرة الكتلة الباردة واستقرار في الأحوال الجوية وضعف كبير في احتمالية تشكل الصقيع وغياب للشبورة المائية صباحا ، عدا بعض مناوشات الأمطار الشمالية في بعض ايام الاسبوع .

ارتفاع درجات الحرارة 

وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أن درجات الحرارة تستمر  نحو الارتفاع التدريجي النسبي ، ليكون الطقس مشمس نهارًا، وما زال شديد البرودة ليلًا على اغلب الانحاء، مع ضعف كبير  احتمالية تشكل صقيع.

أما الرياح أوضح أنها ستكون  معتدلة إلى نشطة معظم أيام الأسبوع وتكون نشطة جدا الخميس والجمعة ، مع غياب للشبورة المائية طوال الأسبوع  في معظم المناطق .

وأكد أن هناك بعض مناوشات الأمطار يومي الاتنين والأربعاء ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وممكن توصل لمناطق الوجه البحري يوم الاربعاء.

ارتفاع تدريجي 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا اليوم السبت وحتى يوم الإثنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن البلاد تشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، توقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.


كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع اعتبارًا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار وذلك خلال برنامج صباح الخير يا مصر.

وأوضحت الأرصاد أن هناك توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس، بينما سيتزامن ذلك مع نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما أضافت الأرصاد أن الشبورة المائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة المنخفض القطبي

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