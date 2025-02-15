قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أمريكا| دول أوروبية ترحب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع إذا انتهت الحرب
الفرعون المصري يبدع.. مرموش يسجل هاتريك لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل
قيادية بـ مستقبل وطن: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة فرصة ثمينة لتحقيق السلام
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالبريميرليج
الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
طارق شرف: تنظيم البطولة العربية باستاد الإسكندرية أبهر الجميع
مرموش يسجل الهدف الأول له مع مانشستر سيتي أمام نيو كاسل
مكافحة التسول بالغردقة: نقل سيدة تتعاطى الشابو إلى المستشفى
ننفرد بنشر أول صورة لسفاح المعمورة
وزير الشباب يبحث توفير متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية أردنية: صفقة التبادل تعزز المصداقية .. وموقف عمّان ثابت ضد التهجير

أمل الحناوي والبرلمانية الاردنية
أمل الحناوي والبرلمانية الاردنية
عبد الخالق صلاح

أكدت دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، أنها سعيدة بإتمام مرحلة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد حالة من القلق حول مدى القدرة على الاستمرار في اتفاقية وقف العدوان على غزة، موضحة أن إتمام الصفقة يعكس التزام الطرفين – الإسرائيلي والفلسطيني – بالاتفاقات المبرمة، مما يعزز مصداقية وجدية تنفيذ الالتزامات.

شدّدت البشير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن موقف الأردن لم يتغير منذ بداية العدوان على غزة، حيث ترفض المملكة بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو طرح فكرة "الوطن البديل"، مؤكدة أن المصلحة الأردنية تقتضي وضوحًا تامًا في رفض التهجير، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، مشيرة إلى أن كل ما يجري في غزة من عدوان يعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

أشارت البشير إلى أن التداعيات الحالية أسفرت عن تكثيف الحوارات والتعاون العربي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هناك وحدة عربية واتفاقًا كبيرًا على استراتيجية جديدة لمواجهة الطروحات الأمريكية السابقة، لا سيما تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم دون أي تهجير للفلسطينيين، وهذا ما يجمع عليه الائتلاف العربي في ظل التحديات الراهنة.

مجلس النواب الأردني الشؤون الخارجية عن قرب مع أمل الحناوي دينا البشير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

حالة طقس اليوم

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة الطقس

تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية

محمود الخطيب

لظروف صحية.. محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي..من يقود القلعة الحمراء في غيابه؟

هل الصيام بعد النصف من شعبان

هل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. جائز في 4 حالات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مدير رياضة القليوبية يشهد ختام دوري أكاديميات كرة القدم والنسائية

جانب من الحدث

تطوير مداخل بلاط بالوادي الجديد وتركيب مطبات جديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين

بالصور

ماسك مطحون نواه البلح للشعر سحري قوي .. طرق استخدامه

فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح

تعويم باخرة سياحية بعد تعرضها للشحوط بنهر النيل في المنيا .. صور

نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين

قافلة طبية مكبرة بمستقبل وطن الشرقية تقدم خدمات مجانية لـ 6 آلاف مواطن بأبوحماد

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط 2 طن ونصف جبن أبيض داخل مخزن بدون ترخيص بديرب نجم

وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد