قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على خريطة أماكن معارض أهلا رمضان في الجيزة والقاهرة
يروج أكاذيب ضد مصر.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على موقع ميدل إيست آي
تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
سموتريتش يزعم: بدأنا التحضير مع الأمريكان لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة
عيب .. أحمد موسى: مصر مش بتاخد فلوس من حد عشان تدخل مساعدات لغزة
إعلامية تعلق على إجبار الأسرى الفلسطينيين ارتداء ملابس مدون عليها نجمة داوود
لن نقبل بالميليشيات.. تركيا: لا بد من وجود قوة عسكرية واحدة وشرعية في سوريا
إدموند: المجلس اليهودي للشؤون العامة وصف تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين بـ«السخيفة»
محافظ الغربية يشدد على تسريع التصالح وإزالة التعديات في الموجة 25
إيقاف رباعي الزمالك والعش.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 13 من الدوري
الشيباني: التحول السلمي الإنجاز الأكبر للشعب السوري
حماس مش موجودة في إدارة غزة.. أحمد موسى: مصر ترغب بتفويت الفرصة على الأمريكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري ينظم يوما رياضيا لذوي الهمم

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
عبد الرحمن سرحان

 نظمت لجنة ذوي الهمم بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة يوماً رياضياً حافلاً في نادي الجيزة الرياضي، شارك فيه المئات من الأبطال ذوي الهمم، الذين أثبتوا أن الإرادة أقوى من كل تحدٍ.

وقد شهد اليوم الرياضي حضور عدد من القيادات البارزة بالحزب، في مقدمتهم النائب أحمد عاشور، أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، والأستاذ محمد البنا، أمين العمل الجماهيري، والأستاذ عمار شعبان، رئيس لجنة ذوي الهمم، الذين تواجدوا لدعم هذه الفئة العزيزة على قلوبهم.

بدأت فعاليات اليوم بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة افتتاحية من مصطفى فتحي، وكيل لجنة الإعاقة، الذي رحب بالحضور وأكد على اهتمام الحزب البالغ بهذه الفئة الباسلة، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم لا يعرفون المستحيل.  

ثم تحدث النائب أحمد عاشور، متناولاً بالدقة والاهتمام ما تقدمه القيادة السياسية من دعم ورعاية لذوي الهمم، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعكف على تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة، لتظل شامخة في مواجهة تحديات الحياة.  


توالت الفعاليات التي ملأت الأجواء بالحيوية والنشاط، حيث تم تنظيم مباريات رياضية مثيرة في كرة القدم، تنافس خلالها عدد من فرق ذوي الهمم، وجذبت تفاعل الحضور بحماستها وروحها الرياضية.

ثم جاء عرض أبطال الكونغ فو من ذوي الهمم، الذين أدهشوا الجميع ببراعتهم وقوة عزيمتهم.

كما تألقت الفعالية بمجموعة من العروض الفنية والغنائية التي أسرت الحضور وأضفت على المناسبة سحراً خاصاً، لاسيما الفقرات الغنائية التي تفاعل معها الجميع.


وفي ختام اليوم، تم تكريم الأبطال والفائزين، حيث تم منحهم جوائز قيمة تقديراً لإرادتهم وعزيمتهم، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معهم، تعبيراً عن تقديرهم لهذا اليوم الذي لن ينساه الحضور، ولحظة تتويج للأبطال الذين يرفعون شعار العزيمة والإصرار.

الجيزة محافظة الجيزة الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

ترشيحاتنا

ترامب

البيت الأبيض .. من القصر التنفيذي إلى رمز الرئاسة الأمريكية

الأسرى الفلسطينيين

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يتعرضون لحرب إبادة داخل سجون الاحتلال

نتنياهو

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يحاول عدم الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند المشي لمدة 30 دقيقة يوميا ؟.. لن تتوقعها

أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا
أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا
أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا

في أجواء مبهجة.. كارمن سليمان تحتفل بقدوم مولودتها الثانية

كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها

أنسى حب الشباب نهائيا .. 5 وصفات طبيعية مفعولها سحري

ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا

ليه لازم تشتري جوز الهند في ياميش رمضان .. 7 فوائد

جوز الهند
جوز الهند
جوز الهند

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد