الشعب الجمهوري ينظم يوما رياضيا لذوي الهمم

نظمت لجنة ذوي الهمم بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة يوماً رياضياً حافلاً في نادي الجيزة الرياضي، شارك فيه المئات من الأبطال ذوي الهمم، الذين أثبتوا أن الإرادة أقوى من كل تحدٍ.

وقد شهد اليوم الرياضي حضور عدد من القيادات البارزة بالحزب، في مقدمتهم النائب أحمد عاشور، أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، والأستاذ محمد البنا، أمين العمل الجماهيري، والأستاذ عمار شعبان، رئيس لجنة ذوي الهمم، الذين تواجدوا لدعم هذه الفئة العزيزة على قلوبهم.

بدأت فعاليات اليوم بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة افتتاحية من مصطفى فتحي، وكيل لجنة الإعاقة، الذي رحب بالحضور وأكد على اهتمام الحزب البالغ بهذه الفئة الباسلة، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم لا يعرفون المستحيل.

ثم تحدث النائب أحمد عاشور، متناولاً بالدقة والاهتمام ما تقدمه القيادة السياسية من دعم ورعاية لذوي الهمم، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعكف على تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة، لتظل شامخة في مواجهة تحديات الحياة.



توالت الفعاليات التي ملأت الأجواء بالحيوية والنشاط، حيث تم تنظيم مباريات رياضية مثيرة في كرة القدم، تنافس خلالها عدد من فرق ذوي الهمم، وجذبت تفاعل الحضور بحماستها وروحها الرياضية.

ثم جاء عرض أبطال الكونغ فو من ذوي الهمم، الذين أدهشوا الجميع ببراعتهم وقوة عزيمتهم.

كما تألقت الفعالية بمجموعة من العروض الفنية والغنائية التي أسرت الحضور وأضفت على المناسبة سحراً خاصاً، لاسيما الفقرات الغنائية التي تفاعل معها الجميع.



وفي ختام اليوم، تم تكريم الأبطال والفائزين، حيث تم منحهم جوائز قيمة تقديراً لإرادتهم وعزيمتهم، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معهم، تعبيراً عن تقديرهم لهذا اليوم الذي لن ينساه الحضور، ولحظة تتويج للأبطال الذين يرفعون شعار العزيمة والإصرار.