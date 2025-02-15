إدموند: المجلس اليهودي للشؤون العامة وصف تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين بـ«السخيفة»

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، إن 64% من الناخبين الأمريكيين يعارضون خطة ترامب لطرد الفلسطينيين، حسب عدد من استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها.

وأوضح إدموند غريب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المعارضة كانت أكبر بين الديمقراطيين بنسبة 85%، وغالبية المستقلين يرفضون تهجير الفلسطينيين، والجمهوريون منقسمين حول الأمر.

أغلبية أمريكية تعارض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن، أنه بصفة عامة، فإن الأغلبية الساحقة في المجتمع الأمريكي، تعارض رغبة ترامب في تهجير قطاع غزة من أهله.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن، أن المجلس اليهودي للشؤون العامة وصف مقترحات ترامب بالسخيفة للغاية.