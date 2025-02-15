عيب .. أحمد موسى: مصر مش بتاخد فلوس من حد عشان تدخل مساعدات لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة أكد أن المصابين الفلسطينيين يتلقون العلاج في مصر وسيعودون لغزة لتعميرها وبنائها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش بيكون عايز يسيب أرضه".

وتابع"مصر مش بتاخد فلوس او مساعدات من حد وبتراعي ربنا في ملف دعم الأشقاء بقطاع غزة".

واكمل "هل ده كلام يعقل إننا بناخد فلوس من حد عشان نساعد أشقائنا في غزة او ندخل شاحنات مساعدات لقطاع غزة وعيب الكلام ده".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" موقع ميدل إيست آي يستهدف الدولة المصرية بالشائعات الكاذبة".