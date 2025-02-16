رجل الأعمال حاول خداعنا وفشل.. الطبيب المعالج لـ«مرام أسامة» يكشف المستور في جريمة القاهرة الجديدة

حصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال الطبيب المعالج في واقعة قيام رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس.

وجاءت أقوال الطبيب المعالج كالآتي:

س: ما طبيعة عملك واختصاصاتك الوظيفية؟

ج : أستاذ مساعد جراحة قلب وصدر كلية الطب جامعة جامعة عين شمس.

س: مند متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

ج: من سنة 2000

س: وما مؤهلاتك المباشرة لذلك العمل؟

ج: دكتوراة في جراحة قلب وصدر جامعة عين شمس

س: ما معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل من حوالي 3 أسابيع في مستشفى النسائم كلموني وقالولي إن في حالة محتاجة الي تدخل جراحي عاجلة ومحجوزة في الرعاية في مستشفى النسائم على جهاز التنفس الصناعي، ومصابة في الرقبة خارج ما تسمى بالصدمة الرغوية أو الالتهاب الرئوي عليها فأنا رحت وكان ساعتها مرام أسامة ولما بصيت على الإشاعات بتاعتها “مجرى الأكل” في مكان غير طبيعي وكان مطلوب مزيد من الفحوصات في مناظر الجهاز التنفسي والحنجرة، ودا مكنش متوفر في المستشفى.

ولما سألت زوجها عن سبب الحالة: قاللي إنه حصل شجار ما بينهما من أسبوع وأنها مصابة بأمراض نفسية كثيرة ودايمًا أعصابها حادة وأول ما حصل المشكلة نقلتها على المستشفى وبالفعل اتنقلت لمستشفى السعودي الألماني واتعمل لها لجنة أطباء فورية مكونة من رعاية مركزة وجراحة قلب وصدر وجراحة أنف وأذن وحنجرة وأمراض صدر باطنة واللجنة قررت عمل مناظير الجهاز التنفسي والبلعوم والحنجرة والمريء في جلسة واحدة وتخدير واحد ولما حطينا المنظار لقينا إن في ثلاثة جروح قطعية لتولية في البلعوم والطرف الأعلى بتاع الإصابات محدد وأن من فوق في البلعوم أما الطرف الأبعد لم تتبين مدى الإصابة السفلية وفي حالة نادرة جدًا والدكتور محمد عبد الرؤوف عملها عملية باستكشاف العنق والبلعوم ومحاولة خياطة القطوع والإصابات وقام بخياطتها ووضع درية جراحية وخرجت وهناك لجنة أطباء فورية مكونة من رعاية مركزة وجراحة قلب وصدر وجراحة الفم والأذن وحنجرة وأعراض صدر باطنة وأمراض جهاز هضمي .



س: وما الذي قررته تلك اللجنة؟

ج: اللجنة قررت عمل مناظير الجهاز النفسي والبلعوم والحنجرة والبريق في جلسة واحدة وتخدير واحد .

س: وما الذي أسفر عنه الفحص من خلال المنظار ؟

ج : لما حطينا المنظار لقينا إن في ثلاث خروج قطعية طولية في البلعوم والطرف الأعلى بتاع الإصابات محدد وباين من فوق في البلعوم أما الطرف الابعد لم تبين مدى الإصابة السفلية

س وما هو مكن تلك الإصابة تحديدا ؟

ج: في البلعوم

س: وما هو سبب تلك الإصابات تحديداً ؟

ج: في حالة نادرة جدًا وأنا مقدرش أحكم تحصل ازاي

س: وما هي حالة المريضة آنذاك؟

ج: كان ساعتها مرام أسامة محمود محجوزة في الرعاية في مستشفى النسائم على جهاز التنفس الصناعي ولما بصيت على الإشاعات بتاعتها لقيت إن فيه تسريب للسبعة موجود في جهاز النفس ومنطقة في الرقبة خارج مجرى الأكل في مكان غير طبيعي وبعد السبعة حصلتلها مضاعفات ما تسمى بالصدمة الرئوية أو الالتهاب الرئوي الحاد وعلى الرد كان مطلوب مزيد من الفحوصات في مناظير الجهاز التنفسي والحنجرة والمريء، ودا مكنش متوفر في المستشفى.