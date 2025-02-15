اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكان الخطيب، قد أعلن أمس حصوله على إجازة طويلة وابتعاده عن الأهلي بسبب مرضه.

وقال شلبي في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: "الخطيب أجرى جراحة، والفترة الماضية كانت هناك أحداث كثيرة، فتأجلت الرحلة، وتأجلت وقت وفاة العامري فاروق".

وأضاف: “رحلة الخطيب العلاجية تستغرق مدة تصل إلى 3 شهور، وتم نقل الخطيب للمستشفى خلال فترة الانتقالات الماضية بسبب الاشتباه في ذبحة وتعرض لأزمة صحية في الرئة خلال رحلة الأهلي بقطر لمواجهة باتشوكا وكان دائما يتحامل على نفسه”.

وواصل: "الخطيب كان مضغوطًا جدًا لتلبية احتياجات الفريق الأول، وكان يرفض أن يأخذ راحة، ووقت مباراة باتشوكا كان ممنوع من السفر لكنه صمم على السفر وتحامل على نفسه".

وبسؤاله من سيدير الأهلي خلال غياب محمود الخطيب؟، اختتم: "النادي مؤسسة تتعامل بأعلى درجات الحوكمة، مجلس الإدارة يضم كفاءات على أعلى مستوى، 11 عضوًا، كلنا على ثقة فيهم، كأعضاء جمعية عمومية وجماهير، وتم تكليف خالد مرتجي بمنصب نائب رئيس النادي".