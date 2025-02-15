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المدير التنفيذي لـ الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للخطيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعد شلبي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الخطيب ومدة غيابه.. وهل يترشح في الانتخابات القادمة؟

الخطيب
الخطيب
محمد القاضي

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مؤكدًا أن الأمور مطمئنة ولا داعي للقلق، لكنه تعرض لفترة من الإجهاد والضغوط العصبية والنفسية، ما استدعى الابتعاد لفترة قصيرة.


وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح شلبي أن الخطيب بذل مجهودًا كبيرًا في إدارة النادي، خاصة مع المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها مؤخرًا، مثل مشروع استاد الأهلي وفرع النادي في القاهرة الجديدة على مساحة 50 فدانًا، وهو ما تطلب جهودًا مكثفة أثرت على حالته الصحية.

وأكد أن ما قام به الخطيب خلال المؤتمر الأخير كان جزءًا من تقليد أخلاقي معتاد عليه، حيث أراد إخطار أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه ثقتهم وتحملوا معه مسؤولية قيادة هذا الكيان العريق.

وأضاف شلبي أن الخطيب كان بحاجة إلى فترة علاج لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالفعل سافر لتلقي العلاج، لكنه لم يمكث أكثر من سبعة أيام فقط، حيث اضطر لقطع رحلته بعد وفاة الكابتن العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الذي كان قد تسلّم الصلاحيات خلال فترة غياب الخطيب.


وعن الحالة الصحية للخطيب، قال شلبي: "التحاليل والأشعة لم تكن في أفضل حال خلال تلك الفترة، خاصة فيما يتعلق بالجراحة التي أجراها في المخ، بالإضافة إلى عملية أخرى في العمود الفقري، حيث أظهرت الفحوصات أن هناك بعض المشكلات المرتبطة بالعمليتين."


وكشف أن الخطيب كان يعاني من ورم حميد في المخ، وتم استئصاله في ألمانيا بنجاح، لكن نتيجة للضغوط المتواصلة، تعرض لمشكلات في الاتزان، خاصة عند نزوله على الدرج، وأثر ذلك على السمع في أذنه اليمنى.


وأشار إلى أن حالته تحسنت خلال الأسبوعين الأخيرين، لكن مع الإجهاد الشديد خلال موسم الصفقات الشتوية، رفض الفريق الطبي استمراره تحت هذا الضغط، وألزمه بأخذ راحة لإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.


وعن فترة غياب الخطيب ومن سيتولى إدارة شؤون النادي، قال شلبي: "لدينا نظام أساسي ومبادئ راسخة، فمجلس الإدارة متكامل ويضم جميع الكفاءات المتخصصة لإدارة النادي."


وأضاف: "حرص الكابتن محمود الخطيب على تعيين مدير رياضي للنادي على غرار الأندية الكبرى، حيث يتمتع المدير الرياضي بصلاحيات كاملة تخوله إدارة الشؤون الرياضية للنادي، مما يضمن استمرار العمل بكفاءة حتى خلال فترة غياب رئيس النادي."


وعن مدة الغياب المتوقعة  علق قائلاً : "  الاطباء نصحوا بأن لاتقل عن ثلاثة اشهر وحتى لو عاد للعمل لايتنبغي أن تكون المدة 16 ساعة يومياً :"
وعن موعد الانتخابات القادمة والتي تحل في نوفمبر وترشح كابتن الخطيب  علق قائلاً : " مش بنتكلم في الانتخابات  إلا وقت الانتخابات ".

النادي الأهلي محمود الخطيب الأهلي

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