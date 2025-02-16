تحذير أمني | إعدادات في iPhone تعرّض بياناتك للاختراق.. اعرف إزاي تحميها

تواجه هواتف iPhone مخاطر أمنية تهدد بيانات المستخدمين الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور، الحسابات المصرفية، والصور، بسبب بعض الإعدادات الافتراضية التي قد تمنح القراصنة وصولًا غير مصرح به إلى هاتفك.

وقد حذرت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) من أن هذه التهديدات ليست مجرد تكهنات، بل يتم استغلالها فعليًا من قبل مجرمي الإنترنت لاختراق الأجهزة وسرقة المعلومات الحساسة.

ميزة "الانضمام التلقائي" إلى شبكات Wi-Fi.. الخطر الأكبر

إحدى أخطر الميزات التي يجب تعطيلها فورًا هي "الانضمام التلقائي" (Auto-Join)، والتي تقوم تلقائيًا بربط هاتفك بأي شبكة Wi-Fi عامة في المقاهي والمطاعم والمكتبات، ما يجعل هاتفك هدفًا سهلاً لهجمات القراصنة.

كيف تقوم بتعطيل "الانضمام التلقائي" في iPhone؟

لتجنب الاختراق عبر الشبكات غير الآمنة، قم باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات (Settings) ثم Wi-Fi. قم بالتمرير إلى "اسأل قبل الانضمام إلى الشبكات" (Ask to Join Networks). حدد خيار "إيقاف" (Off) أو "السؤال قبل الانضمام" (Ask) للحصول على أمان إضافي. ارجع إلى إعدادات Wi-Fi وانتقل إلى "الانضمام التلقائي" (Auto-Join Network). اختر "أبدًا" (Never) أو "السؤال قبل الانضمام" (Ask to Join).

بهذه الخطوات، لن يتصل هاتفك تلقائيًا بشبكات غير معروفة، مما يقلل من احتمالية التعرض للاختراق عبر شبكات Wi-Fi الخادعة.

إجراءات إضافية لحماية بياناتك على iPhone

1. قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi عند مغادرة المنزل

يفضل إيقاف تشغيل Wi-Fi عندما لا يكون قيد الاستخدام، خاصة عند مغادرة المنزل، لتجنب الاتصال بشبكات غير آمنة.

2. تعطيل Bluetooth لمنع الهجمات اللاسلكية

تحذر وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) من أن إبقاء Bluetooth مفعّلًا أثناء التواجد في أماكن عامة قد يجعل هاتفك عرضة لهجمات BlueBorne، حيث يمكن للمتسللين التحكم في جهازك دون أي تدخل منك، مما يعرضك لخطر سرقة البيانات أو حتى هجمات الفدية (Ransomware).

كيفية إيقاف تشغيل Bluetooth، انتقل إلى الإعدادات (Settings) > Bluetooth وقم بإيقاف تشغيله عند عدم الحاجة إليه.

3. احذف الشبكات غير الموثوقة من قائمة Wi-Fi

إذا كنت قد اتصلت سابقًا بشبكة Wi-Fi عامة ولا تنوي استخدامها مجددًا، فمن الأفضل إزالتها يدويًا لمنع هاتفك من إعادة الاتصال بها تلقائيًا.

لحذف شبكة Wi-Fi من جهازك:

انتقل إلى الإعدادات (Settings) > Wi-Fi. اضغط على تحرير (Edit) في الزاوية العلوية اليمنى. ستظهر الشبكات المحفوظة، اضغط على الدائرة الحمراء بجوار الشبكة التي تريد حذفها. اضغط على حذف (Delete) لحذف الشبكة نهائيًا.

4. احذر من الشبكات المزيفة

بعض القراصنة ينشئون شبكات Wi-Fi وهمية بأسماء متشابهة مع شبكات الفنادق أو المطاعم الشهيرة، مع تغيير بسيط في التهجئة، على أمل أن يتصل المستخدم بها دون ملاحظة الفرق، ما يسمح لهم بسرقة بياناتك.

لتجنب ذلك:

تحقق دائمًا من اسم الشبكة قبل الاتصال بها.

اسأل موظفي المكان عن اسم الشبكة الرسمي قبل استخدامها.

استخدم شبكة VPN لحماية بياناتك عند الاتصال بشبكات غير موثوقة.

الخلاصة

يعد الحفاظ على إعدادات الأمان في iPhone أمرًا بالغ الأهمية لحماية بياناتك من التهديدات السيبرانية. من خلال تعطيل ميزة الانضمام التلقائي إلى Wi-Fi، وإيقاف Bluetooth عند عدم الحاجة إليه، وحذف الشبكات غير الموثوقة، يمكنك تقليل فرص اختراق هاتفك وسرقة بياناتك الحساسة.