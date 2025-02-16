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نفسه يلعب.. تعرف على طلب «الساعي» قبل مواجهة الإسماعيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نفسه يلعب.. تعرف على طلب «الساعي» قبل مواجهة الإسماعيلي

عمر الساعي
عمر الساعي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطور جديد يخص عمر الساعي، لاعب وسط الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وأوضح فاروق، خلال حديثه في برنامجه “البريمو” على قناة TeN، أن عمر الساعي يواصل الضغط على الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر من أجل الحصول على فرصة أساسية في التشكيل خلال لقاء الإسماعيلي.

وأضاف أن الساعي أجرى محادثات مع كل من محمد شوقي، نائب المدير الرياضي المختص بشئون فريق الكرة، وسامي قمصان، المدرب العام للأهلي، حيث عبّر عن رغبته في المشاركة بشكل أساسي في المباراة، معتبراً أنها فرصة جيدة لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني.

ويُعد عمر الساعي من اللاعبين الشباب في صفوف الأهلي، ويحاول إثبات قدراته للحصول على مكان في التشكيل الأساسي، خاصة مع سياسة كولر في تدوير اللاعبين وإعطاء الفرص للعناصر الشابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مباراته أمام الإسماعيلي لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري، في ظل الصراع القوي مع الفرق المنافسة.

محمد شوقي عمر الساعي النادي الاهلي نادي الاسماعيلي الدورى المصرى

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