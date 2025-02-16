أسامة خليل يهاجم إدارة الإسماعيلي: عماد سليمان اختيار غير موفق ورحيل أبو جريشة تأخر

انتقد أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن، بسبب التراجع الملحوظ في مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، محملاً الإدارة مسؤولية سوء الاختيارات الفنية التي أثرت سلبًا على أداء الدراويش.

جاء ذلك خلال مداخلة لخليل في برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة "TeN"، حيث أكد أن الإسماعيلي يعاني من تخبط إداري واختيارات غير موفقة للأجهزة الفنية منذ سنوات. وأشار إلى أنه طالب أكثر من مرة بضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي، معتبرًا أن المدرب المحلي غير مناسب للمرحلة الحالية.

كما انتقد خليل قرار تعيين عماد سليمان مدربًا للفريق، واصفًا إياه بأنه "قرار غير مدروس" سيؤثر سلبًا على مستقبل الإسماعيلي.

وأضاف خليل أن تأخر رحيل علي أبو جريشة عن رئاسة قطاع الكرة كان خطأً كبيرًا، حيث لم يكن له دور فعال في تطوير الفريق أو تلبية تطلعات الجماهير، مما أثر بشكل مباشر على الأداء العام للفريق.

وشدد نجم الإسماعيلي السابق على ضرورة اتخاذ قرارات أكثر احترافية لإنقاذ النادي من أزمته الحالية، مؤكدًا أن سوء التخطيط والإدارة هو السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى الفريق خلال السنوات الماضية.

اختتم خليل حديثه بتوجيه دعوة لإدارة النادي لتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح المسار، مشيرًا إلى أن الجماهير تتطلع إلى رؤية إدارة قادرة على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح وتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ النادي العريق.

يُذكر أن الإسماعيلي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الحالي، حيث يعاني من تراجع في الأداء والنتائج، مما أثار استياء الجماهير ودفعهم للمطالبة بتغييرات جذرية في الإدارة والجهاز الفني.