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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة ثلاثية.. كيف سيغير مدير الكرة الجديد خريطة الأهلي؟ | تفاصيل

مفاجأة ثلاثية من محمد شوقي لجماهير الأهلي
مفاجأة ثلاثية من محمد شوقي لجماهير الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن ثلاث مفاجآت قدمها محمد شوقي، مدير الكرة الجديد للنادي الأهلي، لجماهير القلعة الحمراء بعد توليه المنصب.

وأوضح زاهر خلال حديثه في برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" أن شوقي نجح في تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين. كما نجح في التوصل إلى اتفاق مع مصطفى شوبير بشأن تجديد العقد، بالإضافة إلى تجديد عقد اللاعب حمزة علاء، مع اتفاق ينص على أن أي عروض خارجية ستُدار من خلال النادي الأهلي.

من جهة أخرى، كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحات إذاعية على أثير إذاعة "بلص 90"، أن إدارة النادي الأهلي كانت تخطط لتجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، لمدة ثلاث مواسم. ومع ذلك، أشار هشام إلى أن التوقيع الرسمي على العقد لم يتم بعد، وأن الأمور ستتضح بشكل أكبر بعد لقاء الإسماعيلي.

وأضاف هشام: "إدارة النادي الأهلي تُبدي حرصًا كبيرًا على الاحتفاظ بالشناوي، نظرًا لدوره المحوري وأهميته الكبيرة داخل الفريق".

كما أوضح أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعد حملة إعلامية خاصة للشناوي، ستُدرج ضمن بنود عقده الجديد. وتشمل هذه الحملة شركات راعية وأخرى خارج إطار الرعاية الرسمية للنادي، مما سيجعل الشناوي صاحب أعلى راتب داخل الفريق، متجاوزًا حتى رواتب لاعبي الفئة الأولى بالنادي.

سيف زاهر محمد شوقي الأهلي

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