استشهاد شرطيين فلسطينيين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات في رفح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم، استشهاد عنصرين من جهاز الشرطة الفلسطينية وإصابة ثالث بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء قيامهم بتأمين عمليات نقل المساعدات الإنسانية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن القصف الإسرائيلي استهدف الموقع الذي كان فيه عناصر الشرطة، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة الثالث.

وأكدت الوزارة أن الضحايا كانوا يقومون بمهامهم الإنسانية لتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين المتضررة من العدوان.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي ادعائه، إن الهجوم في غزة نفذ ضد مجموعة من المسلحين الذين كانوا بالقرب من القوات الإسرائيلية في منطقة رفح.