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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025.. سجل الآن

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025

استمارة الدبلومات الفنية 2025.. أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم  الفني، عن إتاحتها لبدء التسجيل الإلكتروني الآن للطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 بمختلف التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي».

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمكن للطالب التعامل مع رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025 إلا من خلال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للطلاب الراغبين في التعامل مع استمارة الدبلومات الفنية 2025 قائلة: إذا لم يكن لديك  البريد الإلكتروني المدرسي ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/ 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت مجموعة من الضوابط والموانع الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث تم التشديد على ألا يكون المرشح لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

كما تم التشديد أيضا على ألا يكون المرشحون للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لديهم مانع من الموانع الآتية:

  • الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992) وأن يكون من غير العاملين التابعين الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • موانع القرابة: فيجب ألا يكون بين المرشح وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة على الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف العمل بها ودرجات القرابة هي:

الدرجة الأولى: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة.

الدرجة الثانية: الأخ والأخت . الجد والجدة.

الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الحال والخالة - أبناء الأحفاد والدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والخالة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد.

  • يجب ألا يكون المرشح محالاً إلى المعاش قبل انتهاء جميع أعمال الامتحانات للدور الأول وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.
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