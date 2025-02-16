حملات أمنية على مروجى المخدرات فى أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 623 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط نجحت الحملات فى ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" .. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة (5 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.