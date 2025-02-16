الإنتهاء من توزيع 4000 لحاف وبطانية فى 34 قرية بالغربية

انتهت جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية من توزيع عدد 4000 لحاف وبطانية بعدد (34) قرية بمراكز محافظة الغربية، وذلك ضمن حملة (ستر ودفا واطعام) وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.



حيث شملت الخطة التفصيلية قرى ابشواى وبلتاج وكوم على وعزبة البكرى وسملا بمركز قطور، وقرى كفرعصام ونواج وسبطاس واخنواى وصناديد ومنشية جنزور بمركز طنطا، وقرى كفرالدغايدة وكفرالجنيدى وميت المخلص وكفرسنباط بمركز زفتى، وقرى كوم عباد وكفرسالم وحصة أبار وابو حمر بمركز بسيون، وقريتي منية طوخ وشبرابيل بمركز السنطة، وقرى منشأة سليمان وبلشاى وقليب ابيار والدلجمون وكفرالمحروق بمركز كفرالزيات وقرى الجابرية والعامرية وكفرالعبايدة والهياتم بمركز المحلة.



وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



من جانبه أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .



وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .