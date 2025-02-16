نائب يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر إنشاء مكتب بريد منطى بشبرا الخيمة

قدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة لمناقشته في حضور وزيري الاتصالات، و التنمية المحلية و رئيس الهيئة القومية للبريد بشأن تباطؤ الهيئة القومية للبريد في تنفيذ أعمال إنشاء مكتب بريد منطى بدائرة شبرا الخيمة أول بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات واستكمال كافة الإجراءات من الجهات المختصة والحاجة الماسة للمكتب لخدمة مواطني المنطقة خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح النائب مجاهد نصار في طلب الإحاطة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لإقامة مكتب بريد متطور بمنطقة منطى بشبرا الخيمة أول منذ عام 2020 ولم يتم التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن، حيث صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2799 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية منطى بالمجان لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.

وأضاف أنه تم استخراج بيان صلاحية الموقع بتاريخ 21/2/2023، وبتاريخ 23/7/2024 قام المهندس مفوض الهيئة العامة للبريد بالتقدم بطلب ترخيص أعمال بناء مكتب البريد ( دور أرضى + دورين علويين ) بعد صدور قرار المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلى لمدينة شبرا الخيمة وإعادة تخصيص الأرض لصالح الهيئة لإنشاء المكتب المطلوب، وأفادت الهيئة أن تنفيذ مكتب البريد مدرج في خطة العام المالي 2024/2025 إلا أنه وبالرغم من مرور هذه السنوات الطويلة لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال حتى الآن رغم مرور أكثر من نصف السنة المالية الحالية المدرج بها اعتماد تنفيذ إنشاء المكتب.

وطالب النائب مجاهد نصار بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لسرعة مناقشته واتخاذ اللازم بشأنه ليتسنى إنشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.