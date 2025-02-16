نقل 560 طن مخلفات.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطهير مصرف كفرالترعة الجديد

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على عدم التهاون امام أي تقصير أو إهمال أو تباطؤ، في تنفيذ الخدمات، وخاصة رفع تراكمات وتجمعات القمامة، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار رفع نواتج التطهير، والحفاظ على البيئة والنظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين.

كان محافظ الدقهلية، قطع زيارته صباح اليوم، لافتتاح الوحدة الصحية بقرية كفر الترعة الجديد، بسبب ما شاهده من سوء حالة مصرف القرية، ووجه خطابا شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة شربين، كما وجه تحذيرا شديدا لرئيس الوحدة المحلية لرأس الخليج، التي يتبعها كفر الترعة الجديد، لتدني الخدمة وسوء حالة النظافة بالقرية، ووجود تجمعات وتراكمات قمامة بمصرف القرية.

وكلف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري بالدقهلية، بتوجيه المعدات اللازمة لرفع تلك التجمعات ونواتج التطهير، وتوجهت المعدات وقامت برفع 560 طن تجمعات وتراكمات قمامة ومخلفات بلدية ونقلها إلى المقلب الصحي بقلابشو.