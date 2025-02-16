حرس الحدود يتقدم على فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول

اأنتهي الشوط الأول منذ قليل لمباراة حرس الحدود وفاركو، المقام على ستاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم حرس الحدود بهدف نظيف في الدقيقة 24 للاعب محمود ممدوح بتسديدة على يسار الحارس .

يخوض حرس الحدود بقيادة المدير الفني محمد يوسف، مباراة الليلة، بهدف العودة إلى النتائج الإيجابية، بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، أمام بيراميدز، بثلاثة أهداف دون مقابل.

في المقابل، فريق فاكو الذي يقوده المدير الفني أحمد خطاب، يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد تعرضه للهزيمة أمام الزمالك، بهدف دون رد، في الجولة الماضي.

يتواجد فريق حرس الحدود، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، جمعهم من 13 مباراة، إذ نجح في الفوز 5 مباريات، وخسر مثلهم، وتعادل في 3 مباريات.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لفاركو الذي يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، تمكن من الفوز في 5 منهم وخسر مثلهم وتعادل في 3 مواجهات.

ويدير الحكم وليد عبد الرازق، مباراة حرس الحدود وفاركو، ويعاونه مصطفى حسن ووائل عاطف، حكمي راية، بينما محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومحمد سلامة ميدو حكما للفيديو، وأحمد حامد فهيم، حكم فيديو مساعد.