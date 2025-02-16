حسين الشحات يهدر ركلة جزاء لـ الأهلي أمام الإسماعيلي

أهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ركلة جزاء لفريقه أمام الإسماعيلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مروان عطية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حارس مرمى .. كمال السيد الدفاع .. حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر . الوسط.. عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري. الهجوم .. محمد زيدان

