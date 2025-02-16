أحمد موسي: رئيس الكونجرس اليهودى العالمي يطالب بحل الدولتين

كشف الإعلامى أحمد موسى تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاردو ، قائلا:" رئيس الكونجرس اليهودى زار مصر عام 2008 والتقى الرئيس مبارك".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تعددت زيارة رئيس الكونجرس اليهودى العالمى لمصر وزيارة اليوم هى الثامنة منذ توليه الرئاسة فى 2007، وهو شخصية مؤثرة للغاية.

مسئول عن اليهود

وتابع موسى، رونالد لاردو مسئول عن اليهود فى 115 دولة، وهو شريك رئيسى فى صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، معقبا:" من مميزات هذا الشخص أنه دائما ما يتحدث عن ضرورة حل الدولتين حفاظ على اليهود".



وأكد أحمد موسى، أن رئيس الكونجرس اليهودى رونالد لاردو معجب بتجربة مصر الفريدة فى السلام.



