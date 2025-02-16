خفر السواحل اليمني يحبط تهريب أسلحة إيرانية نوعية للحوثيين في عملية أمنية كبرى

أثنت القيادة الوسطى الأمريكية على نجاح خفر السواحل اليمني في اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متطورة، تضمنت طائرات مسيرة ومعدات اتصال، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من طهران.

وفي بيان لها، أوضحت القيادة الوسطى أن خفر السواحل اليمني تمكن من إيقاف سفينة شراعية جنوب البحر الأحمر، كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، ويُعتقد أنها قادمة من إيران، في إطار الجهود المستمرة لمنع تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في اليمن.

وأضافت القيادة أن القارب كان يحمل حاوية بطول 40 قدمًا، تحتوي على معدات عسكرية نوعية، من بينها هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية بدون طيار، إلى جانب طائرات استطلاع مسيرة، ورادارات بحرية، ونظام تشويش إلكتروني حديث، ومنظومة متطورة.

وأكدت القيادة الوسطى أن هذه العملية تمثل نجاحًا مهمًا في الحد من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، وتعكس التعاون الوثيق بين القوات اليمنية والشركاء الدوليين في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين على متن قارب شراعي، في خطوة تعكس التصعيد المستمر لعمليات تهريب الأسلحة إلى الجماعة المسلحة رغم القيود الدولية.