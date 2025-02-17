المخرج محمد جبر: التأليف الجيد سر نجاح "شارع 30 شقة 9"

قال المخرج محمد جبر، مخرج مسرحية "شارع 30 شقة 9"، أن نجاح المسرحية هو فضل من الله وأنه يحب الفن بشكل كبير ولا يقتصر على أنه عمل له.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يشارك في الفن ويتميز فيه لأنه يحب العمل المسرحي بشكل كبير، منوهًا بأن كل شخص بطل على المسرح ويخلق تنوع كبير.

وتابع: فرقة المسرحي بنادي الزهور يصل قوامها لـ60 عضو، موضحًا أنه يضع نفسه مكان المشاهد والجمهور ويقف مكان المتفرج ويركز على صناعة المفاجأة دائمًا للمتفرجين في المسرح.

وأوضح أن التأليف والورق الجيد هو جزء كبير ومهم في نجاح المسرحية والتفاهم بين الأعضاء له دور كبير ويمكن من توظيف الممثلين بشكل جيد يعجب الجمهور.