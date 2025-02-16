فنانة تشكيلية: قدمت مشروعا لوزارة الثقافة عن "الفن للجميع"

أكدت الفنانة التشكيلية، أماني موسى، أن ممارسة الفن بكل اشكاله ينمى الذكاء ويعطي موهبة كبيرة لمن يقوم به ومتلقيه، مشيرة إلى أنه حزينة على تصوير السينما لشكل الفنانين التشكيليين.

وقالت أماني موسى، خلال لقاء لها لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إنه ليست كل لوحات الفن التشكيلي غير مفهومة، مؤكدة أنه قدمت مشروع لوزارة الثقافة عن "الفن للجميع" لزيادة التوعية بأهمية الفن التشكيلي.

وتابعت الفنانة التشكيلية، أماني موسى، أنه حزينة لإلغاء حصص الرسم في بعض المدارس واستبدالها بحصص أخرى، مؤكدة أن الفن التشكيلي يساهم في تشخيص أمراض نفسية كثيرة.

وأشارت إلى أنه لا أحب المباشرة في الفن، مؤكدة أن لوحاتي غير واقعية