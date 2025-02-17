شخصية عظيمة.. هالة صدقي عن دورها في مسلسل "إش إش"

روجت الفنانة هالة صدقي لجمهورها ومتابعيها، مسلسل «إش إش»، بطولة الفنانة مي عمر، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وشاركت هالة صدقي مقطع فيديو لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من داخل السيارة قائلة: "أنجزت مهمتي بنجاح شديد الحمد لله، ومستنياكم في شخصية شادية، هي شخصية عظيمة وأنا حباها لأنها مبتسيبش حقها.. استنوا شادية الأستاذة".

https://www.instagram.com/reel/DGF-A18sjlM/?igsh=dmhncHZhOGU0Y3Nj

مسلسل اش اش

العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم مي عمر و هالة صدقي وانتصار وماجد المصري وشيماء سيف ودينا

وتدور أحداثه في إطار شعبي حول عالم الراقصات، حيث تعمل إش إش كراقصة شعبية، إلى أن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

العمل من إخراج محمد سامي، ويتعاون فيه مع مي عمر بعد أن قدمًا سويًا عددا من الأعمال، ومنها لؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وتصبح علي خير، ونسل الأغراب، والأسطورة، وحكاية حياة.

ومن المقرر أن يضع هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية للعمل.