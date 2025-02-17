قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسيم يوسف عن رحلته مع مرض السرطان: حرب نفسية صعبة
ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم؟.. 15 آية تحميك من أذى الجن والشياطين
ملتقى الأزهر للتفسير: الماء سر الحياة في خطاب القرآن الكريم
ترامب: الأمر منوط بإسرائيل بشأن التعامل مع حماس لكن بعد التشاور معي
3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا
أحمد سيد زيزو: فخور بترشيحي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا رغم عدم فوزي بها
ترامب: قد ألتقي ببوتين قريبا جدا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
نشرة الفن: «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025.. والقائمة الكاملة لجوائز البافتا
أحمد سيد زيزو يكشف سر لقبه وقصة ارتباطه بزوجته
ترامب: سأسمح لأوروبا بشراء أسلحة أمريكية لدعم أوكرانيا
ترامب: زيلينسكي سيكون جزءًا من مفاوضات السلام
مصر ولبنان.. دعم متواصل واستراتيجية إقليمية ثابتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم؟.. 15 آية تحميك من أذى الجن والشياطين

ما هي المعوذات
ما هي المعوذات
أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي معرفة ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم ؟، خاصة وأنها إحدى الوصايا النبوية الثمينة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتي لا ينبغي تضيعها بأي حال من الأحوال ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم ؟ لاغتنامها اتباعًا لهديه -صلى الله عليه وسلم-.

ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم

ورد عن مسألة ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم ؟، أنها  سور -الإخلاص والفلق والناس- ومسح الجسد بها سنة ثابتة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتحفظ النائم من الأذى والأحلام.

ورد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف، لما جاء في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

وتأتي من جملة تلك الأمور التي كان يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نومه، فهي من سنن قبل النوم الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والتي حث عليها وأوصى بالحرص عليها، فكل واحدة من سنن قبل النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها فضل خاص يختلف عن غيرها من سنن قبل النوم، فمنهاما يحمي الإنسان من أذى الجن ومنها ما يحفظه من همزات الشياطين، ومنها ما يكفر ذنوبه، إلى آخره من فضائل سنن قبل النوم .

سنن قبل النوم

وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، حثنا على اغتنامه، ومنها:

• النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه : "إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882] أي أن يكون على طهارة ، الحديث ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ ) .
• أن ينفض الفراش ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه … فإنه لا يعلم ما خلفه بعده … ) رواه البخاري ومسلم .
• النوم على الشق الأيمن …( ثم اضطجع على شقك الأيمن … ) رواه البخاري ومسلم .

• وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ( كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تحت خـده ) رواه أبو داود .

• قراءة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، ومن ثمرتها : ( أنها براءة من الشرك ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني .
• يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )، رواه البخاري .
• قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري .
• قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».
• التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].
• ترديد أدعية النوم.

• الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم : فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا ، استُجيب له ، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته" [ رواه البخاري: 1154].
• الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور" [ رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 6312 ] .

أذكار قبل النوم كاملة

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6- «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .

أذكار قبل النوم أذكار قبل النوم كاملة أذكار النوم ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم ما هي المعوذات المعوذات التي تقرأ قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

سيارات تويوتا والوقود الهيدروجيني

تويوتا والجيل الثالث من خلايا الوقود الهيدروجينية.. مدى أكبر وسعر أقل

آيفون

أفضل هواتف آيفون على الإطلاق .. نظرة شاملة على الإصدارات المميزة

جيلي باندينو

أصغر عربية مستعملة موديل 2010 .. فبريكا بـ 190 ألف جنيه

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد