زوجة زيزو: زوجي يمر بفترة فاصلة ويركز على صناعة تاريخ مع الزمالك

تحدثت هدى زوجة لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى زیزو عن علاقتها معه قائلة "زوجي وسيم وأعجبت به من المرة الأولى التي رأيته فيها، لم يكن هناك حب من أول نظرة، بس هو محترم ومرتب".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا اتخضيت من شهرته وانتقل للزمالك بعد كتب الكتاب وكنت بتضايق ومخضوضة جدا لما كنت باشوف حد بيتصور معاه، أول مرة اتضايقت من زيزو لما كنا مع ناس أصحابه شوفت واحدة قربت منه وبتتصور معاه وبتعمل حركات وهو مبصش ليا وقتها كنت متضايقة جدا، وبعد كده لقيت الموضوع بيتكررفمبقتش اتضايق".





وتابعت: "هذه فترة فاصلة ومهمة زيزو بطبعه مبيركزش غير على اللي هو عايزه بالظبط كل سنة في الدوشة اللي احنا فيها دي بس خلاص اتعودنا على كده هو بيركز فقط إنه يعمل تاريخ له ولو مركزش واستغل الفرصة مش هيعرف يعمل التاريخ اللي عايزه بيحاول میرکزش في الانتقادات والاتهامات اللي بيتعرض ليها، أنا مش أهلاوية أكيد زملكاوية، وأيلا بنتي حافظة كل أغاني الزمالك".