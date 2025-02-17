علي طريقة حيلهم بينهم.. حسن عسيري في "بودكاست" جديد خلال رمضان

يستعد الفنان السعودي حسن عسيري، لتجربة جديدة ومختلفة خلال شهر رمضان 2025، وهي دخوله عالم «البودكاست» من خلال برنامج جديد يحمل طابع المقالب، بعنوان «بروودكاست مع حسن عسيري»، وشبهه الجمهور ببرنامج «حيلهم بينهم» الذي قدمه الفنان عمرو رمزي عام 2007.

وكشفت منصة شاهد الرقمية، التي سيعرض من خلالها برنامج «بروودكاست مع حسن عسيري»، حصريا إلى جانب عرضه على قناة MBC مصر، عن البوستر الرسمي له، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

https://www.instagram.com/reel/DGGgmJChlFC/?igsh=M3V5bXVlYzFoYmp3

وكتب تعليقا تشويقيا: "مواقف مضحكة وغير متوقعة من نجوم الفن العربي، في بروودكاست مع حسن عسيري، يعرض في رمضان مجانًا وحصريًا على شاهد".