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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رمضان: شوقي يمتلك صلاحياتي.. وتطور جديد في ملف أكرم توفيق

أكرم توفيق
أكرم توفيق
رباب الهواري

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية ساهمت في خلق أجواء تنافسية بين اللاعبين، مما انعكس إيجابيًا على الأداء داخل الملعب.

وتحدث رمضان، خلال ظهوره في برنامج “بوكس تو بوكس” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة “etc”، قائلًا: “أداء اللاعبين مرتبط بنسبة تركيزهم، لكن في بعض الأحيان كان هناك تهاون في تقييم المباريات بين السهلة والصعبة، وهو أمر غير مقبول. الآن، وعي اللاعبين أصبح أفضل، وهناك التزام كبير داخل الفريق.”

وأضاف أن التعاقدات الجديدة عززت روح التحدي بين اللاعبين، حيث يسعى الجميع لإثبات أنفسهم وحجز مكان في التشكيلة الأساسية. وأشاد بمحمد عبدالله، أحد أبناء قطاع الناشئين في الأهلي، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لاستغلال فرصته مع الفريق الأول. كما أكد أن أحمد رضا يعمل بجد لإثبات أنه صفقة ناجحة.

وأوضح رمضان أن قرار ضم أحمد رضا جاء بعد دراسة دقيقة من قبل لجنة التخطيط، ومارسيل كولر، وإدارة “الإسكاوتنج”، مؤكدًا أن الصفقة تمت بتوفيق من الله، وأن اللاعب أظهر قدرات مميزة مع الفريق. وأكد أن الأهلي يستهدف التعاقد مع لاعبين صغار السن لضمان بناء فريق قوي للمستقبل.

وعن دوره كمدير رياضي، قال رمضان إنه يشعر بالراحة لعدم جلوسه على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن ظروف الطقس الباردة تجعله يفضل متابعة الفريق من الخارج. وكشف أنه عند توليه المنصب، اتفق مع محمود الخطيب على تقييم التجربة حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية، ومن ثم الاستعانة بشخص آخر لمساعدته في الفريق الأول، نظرًا لانشغاله بمهام أخرى داخل النادي.

وأكد رمضان أن محمد شوقي يمثل دوره داخل الفريق الأول، حيث تم الاتفاق مسبقًا على منحه كافة الصلاحيات، مشددًا على أن الأهلي كيان مؤسسي، والنادي هو الذي يدير الأمور ويوفر البيئة المناسبة للنجاح. وأشار إلى أن التفاهم مع كولر وصل إلى أعلى مستوياته، موضحًا أنه عند طرح فكرة تعيين مدير كرة شعر المدرب السويسري بعدم الارتياح في البداية، لكنه بعد التعامل مع محمد شوقي، وجد فيه شخصية مناسبة وشعر بالراحة.

وفيما يخص ملف أكرم توفيق، قال رمضان إن موقف اللاعب كان شبه محسوم في الفترة الماضية، لكن حدثت بعض التغيرات في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن موقفه الرسمي في الوقت المناسب. ووجه رسالة للجماهير طالبهم فيها بدعم جميع اللاعبين، حتى الذين قد يرحلون عن الفريق، مؤكدًا أن أكرم قدم مباراة رائعة مؤخرًا، وليس من العدل وضعه تحت ضغوط إضافية.

محمد رمضان محمد شوقي النادي الاهلي صفقات الاهلي أكرم توفيق

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