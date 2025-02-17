زيزو: المبادئ تمنعني من السخرية من أي ناد أو الهجوم على الأهلي

تحدث أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، عن علاقته بجماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل هو أساس هذه العلاقة.

أوضح أحمد سيد زيزو خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه ، على قناة dmc، أن السبب وراء تقدير جماهير المنافس له هو عدم إساءته إليهم أو استفزازه لهم، مؤكدًا أنه لم يتعرض منهم لأي إساءة أيضًا.

وشدد زيزو على أن مبادئه تمنعه من السخرية من أي نادٍ أو استخدام الهجوم على الأهلي لكسب ود جماهير الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأساليب لا تدوم طويلًا، وأن الاحترام هو القيمة التي يفضل التمسك بها.

تطرق زيزو إلى التحديات التي يواجهها الزمالك في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن النادي لا يمر بعام خالٍ من الصعوبات. وأوضح أن هناك عوامل متغيرة باستمرار مثل تبديل الإدارات وعدم الاستقرار المالي، لكن العنصر الثابت الوحيد هو الجمهور. ووصف جماهير الزمالك بأنها الداعم الحقيقي للنادي، حيث تبقى وفية رغم كل الأزمات.

كما كشف عن تلقيه عدة عروض للرحيل، لكنه أكد أن مسألة مغادرة الزمالك ليست سهلة بالنسبة له، موضحا أن الانتماء أحيانًا يتفوق على مبادئ الاحتراف، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالنادي والجماهير يجعله يفضل البقاء رغم الظروف الصعبة.

يرى زيزو أن القيم والمبادئ لها دور في اتخاذ قرارات اللاعبين، وهو ما يجعله متمسكًا بالزمالك، حيث يجد في جمهوره سببًا قويًا للاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق.