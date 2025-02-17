“دعها للرياح” يتصدر نتفليكس عالميا بعد يومين من عرضه

حقق فيلم “دعها للرياح” (Rüzgara Birak) نجاحًا عالميًا ملحوظًا فور عرضه على نتفليكس Netflix، حيث احتل المرتبة الرابعة عالميًا بعد يومين فقط من إطلاقه، رغم توفره في 33 دولة فقط من أصل 190 متاحة على المنصة، كما تصدّر الفيلم محركات البحث، خاصة غوغل، بفضل قصته الرومانسية التي لفتت أنظار المشاهدين ومحبي الأفلام العاطفية.

أين يُعرض فيلم “دعها للرياح”؟

بدأ عرض الفيلم يوم 14 فبراير 2025 حصريًا على منصة نتفليكس Netflix، ليصبح سريعًا من أكثر الأفلام الرائجة عالميًا.

قصة فيلم “دعها للرياح”

تدور أحداث الفيلم حول صراع بين وريثين لشركة ضخمة:

• إيجي يازجي، الشاب الذي نشأ في تشيشمي ويتبنى أسلوب حياة بسيط وقريب من البحر.

• أسلي مانسوي، سيدة أعمال طموحة من المدينة، تسعى لتحقيق النجاح بأي ثمن.

يجمعهما مشروع بناء فندق فاخر في خليج تشيشمي، حيث تقع مدرسة ركوب الأمواج، تجد أسلي نفسها في مواجهة صعبة لإقناع إيجي بقبول المشروع، لكن الصراع بينهما يكشف عن مشاعر وأوجه تشابه غير متوقعة.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم الأتراك، أبرزهم:

• هاندة أرتشيل (Hande Erçel) في دور أسلي مانسوي.

• باريش أردوتش (Barış Arduç) في دور إيجي يازجي.

• شيبنيم سونميز (Şebnem Sönmez).

• توغرول توليك (Tuğrul Tülek).

• باريش أيتاتش (Barış Aytac).

• غوزدي موتلور (Gözde Mutluer).

• سرحات نالبانتوغلو (Serhat Nalbantoğlu).

• أحمد ساراتشوغلو (Ahmet Saraçoğlu).

الفيلم من كتابة سيلان ناز بايكان (Ceylan Naz Baycan)، وإخراج إنجين إردن (Engin Erden).

لم يكن النجاح الكبير الذي حققه الفيلم مفاجئًا، إذ جذب الانتباه منذ إعلان عرضه، خاصة بسبب الثنائية الرومانسية بين هاندة أرتشيل وباريش أردوتش، واللذين يتمتعان بشعبية واسعة.

كما أشاد النقاد بأسلوب الإخراج والتصوير السينمائي الذي أضاف لمسة جمالية وساحرة للأحداث.

