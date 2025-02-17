عبرت مضيق تايوان.. سفينة حربية كندية تثير غضب الصين

ندد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، بإبحار سفينة حربية كندية في مضيق تايوان، قائلًا إن قواته الجوية والبحرية راقبت السفينة وحذرتها، بعد أيام قليلة من قيام سفن البحرية الأمريكية بإبحار مماثل.

وتمر عبر المضيق سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وأحيانًا سفن من دول حليفة، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مرة واحدة تقريبًا كل شهر.

وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، إن الممر المائي الاستراتيجي ملك لها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي قولها في بيان، إن تصرفات كندا "أثارت المشاكل عمدًا"، وقوضت السلام والاستقرار في المضيق.

وأضافت أن "قوات مسرح العمليات تحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات، وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".

ويوم أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت باتجاه الشمال، مضيفة أن القوات التايوانية كانت تراقبها أيضًا.

