قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمن فاته نصف شعبان وينوي صيام اليوم.. لا تصمه إلا بـ3 حالات
أسعار الذهب اليوم في مصر
حدث ليلا| تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل.. منع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية.. والعوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور
وزير الاستثمار الأردني: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر والعراق لتعزيز الفرص الاستثمارية
شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون
باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان
شاهد بنفسك.. الليلة القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس 13.5 مرة
أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟
طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟
ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون

يزيل همومك ويكفر ذنوبك
يزيل همومك ويكفر ذنوبك
أمل فوزي

العثور على شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك يعد  التي هي في أصلها دار بلاء وابتلاء وكرب، ومن ثم فإن إيجاد شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك يعد من الأمور التي يبحث عنها ويسعى إليها الكثيرون .

 يزيل همومك ويكفر ذنوبك

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن هناك شيئًا واحدًا يُزِيلُ هُمُومَك، وهو نفسه يزيد فرحَك، وهو ما ينبغي الحرص عليه في كل وقت وحين .

وأوضح “عاشور” عن شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك ، أن شيئًا واحدًا يُزِيلُ الهُمُومَ، وهو نفسه يزيد الفرحَ، مشيرًا إلى أنه كثرة الصلاة  والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم - حبيبنا وحبيبك ، فقال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ).

حديث الصلاة على النبي

ورد فيه أنه قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قلتُ يا رسولَ اللهِ ! إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئتَ، قلت : الربعَ ؟ قال : ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ : النصفَ ؟ ! قال : ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلت : فالثُّلُثَيْنِ ؟ قال : ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ : أجعلُ لك صلاتي كلَّها ؟ ! قال : إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك.

كثرة الصلاة على النبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما هي بعض حقه.

وأوضح «جمعة» عن فضل كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تقبل من كل أحد، من المنافق ومن الفاسق، ومن المؤمن ومن التقي، ومن غيرهم، لتعلقها بالمقام الأجل، ناصحًا كل من يئس من نفسه ورأى أنه لا يطيع ربه إلا قليلًا فليشرع في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مستحضرًا حقه ووجوب الأدب معه، فإن ذلك يحمله على القيام بالفرائض، واجتناب المناهي، والتقرب إلى الله تعالى.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أنه كلما صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فتحت له الأبواب، لأن الله قد قبلها ولو صدرت من قلب فاسق شقي، فما بالك لو أنها قد صدرت من قلب مؤمن تقي، منوهًا بأنه لذا ينبغي أن يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله أيضًا تكثيرًا للثواب؛ لأنها جمعت فأوعت، فهي ذكر لله في نفسها.

وأضاف: وهي مع ذلك امتثال لأمره تعالى حيث أمرنا أن نصلي عليه -صلى الله عليه وسلم- ومع أنها طاعة في نفسها مستقلة، إلا أنها تشتمل على تعظيم سيد الخلق، وهو أمر مقصود في ذاته، ولأنها تشتمل على أشرف كلمة وهي: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله»، فالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- إقرار منك بالوحدانية ابتداءً، لأننا تبدأها بأن تطلب الصلاة من الله وهذا توحيد، وتنتهي بالإيمان بسيد الخلق -صلى الله عليه وسلم-.

وأشار إلى أن هذا بعض شأن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- ولا يدرك شأنها إلا من فتح الله عليه، فهي الوقاية، وهي الكفاية، وهي الشفاء، وهي الحصن الحصين، وهي التي تولد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية، وهي التي تحافظ على ذلك الحب وتصونه، وهي التي يترقى بها العبد عند ربه.

وتابع: وهي التي تجعل المؤمن ينال شرف إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، حيث إنه يجيب على من صلى عليه، وهي مدخل صحيح للدخول على السيد المليح الفصيح -صلى الله عليه وسلم- ، فالدخول على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدأ بالصلاة عليه وبكثرة الصلاة عليه.

الصلاة على النبي كثرة الصلاة على النبي حديث الصلاة على النبي فضل كثرة الصلاة على النبي شيء واحد يزيل همومك ويكفر ذنوبك يزيل همومك ويكفر ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

بوستر متداول لبرنامج رامز جلال

رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 16 -2-2025 .. آخر تحديث

زيزو

٢٧٠ مليون جنيه.. الزمالك يكشف كواليس نارية في ملف تجديد عقد زيزو

محمد صلاح

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

الزمالك

مش هتخدم أفكارنا .. الغندور يفتح النار علي جماهير الأهلي

أسعار الدولار اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 -2 -2025

ترشيحاتنا

القومي للمرأة

لجنة التدريب بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطتها المستقبلية

حل سحري لزيادة التركيز ..وزارة الصحة تكشف

حل سحري لزيادة التركيز.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

القس برسوم عريان

"القوة في الشِبع الحقيقي" في عظة الأحد للقس برسوم عريان

بالصور

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد