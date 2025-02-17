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للاستعلام وحجز التذاكر.. السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء متوافر 24 ساعة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للاستعلام وحجز التذاكر.. السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء متوافر 24 ساعة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء اطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عن طريق الاتصال التليفوني بدءاً من اليوم .

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي  فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة لتحسين خدماتها المقدمة لعملاؤها الكرام, وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:-
1)    الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط .
2)    الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية .
3)    الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة ( الموقع الالكترونى ، تطبيق الهاتف المحمول ، وكلاء البيع ،.. )
4)    تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل اى مشكلة وتفادى تكرارها مستقبلا
5)    حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط ، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية :-
1.    اتصال العميل على ارقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.
2.    يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل. 
3.    في حال قبول العميل يتم ارسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر .
4.    يقوم النظام آلياً بإرسال رقم دفع (رقم مرجعى) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الالكترونى (فورى) او عن طربق موبايل ابلكيشن سداد فوري وجاري أضافة طرق دفع أخرى .
5.    عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بارسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفة المحمول.
6.    يقوم الراكب فى موعد السفر بالتوجة إلى المحطة والمرور من البوابات الالكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب .

جديرا بالذكر ان خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر علي مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضى وذلك نظير تكلفه جنية ونصف للدقيقة (1.5 ج/دقيقة).

النقل خدمة العملاء الهيئة القومية لسكك حديد

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