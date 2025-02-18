3 مشروبات طبيعية لتسريع عملية الهضم.. تعرف عليهم

يفضل العديد من الأشخاص تناول بعض المشروبات التي تساعد على تسريع عملية الهضم للشعور بالراحة، وإليك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الهضم.

مشروبات للهضم

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من المشروبات التي تساعد على تحسين عملية الهضم، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل الغازات والانتفاخ.

النعناع

يساعد النعناع في تحسين تدفق العصارات الهضمية وبالتالي تسريع الهضم، كما يعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الغازات.

الليمون مع الماء الدافئ

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون في الصباح يمكن أن يساعد على تحفيز حركة الأمعاء وبدء عملية الهضم.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على العديد من الألياف والمعادن التي تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.