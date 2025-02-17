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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يبث نهائيات بطولة موسم الرياض بادل P1 عبر قناته على يوتيوب

رونالدو
رونالدو
عبدالله هشام

يواصل كريستيانو رونالدو دعمه لبريميير بادل، الجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، وذلك من خلال بث مباشر لنهائيات بطولة موسم الرياض "بريمير بادل P1" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي تضم أكثر من 74 مليون متابع في أكثر من 130 دولة.

وتؤكد هذه المبادرة مرة أخرى ، التزام كريستيانو رونالدو الراسخ بتطوير رياضة البادل ودعم جولة بريميير بادل، ويأتي ذلك في أعقاب ظهوره اللافت خلال بطولة موسم الرياض بريميير بادل P1، مما يعزز دوره في توسيع قاعدة جماهير رياضة البادل على مستوى العالم.

ويشكل التعاون مع أحد أبرز أساطير الرياضية العالمية دليلاً إضافياً على نجاح بريميير بادل في استقطاب جمهور عالمي جديد، وتعزيز حضور اللاعبين المحترفين على الساحة الدولية.

ويمكن لعشاق البادل الجدد متابعة جميع مباريات بريميير بادل على مدار العام بما يشمل 24 بطولة في 16 دولة، عبر شبكة واسعة من شركاء البث الحصري، بما في ذلك شبكات ريد بُل تي في، وبي إن سبورتس، وكانال بلس، وإي إس بي إن/ ديزني بلس، وسكاي إيطاليا، وسوبر تنس، وموفيستار، وفيابلاي، وكوزموتي، وسبوت تي في. كما يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة أبرز لحظات البطولة والتعرف على اللاعبين مجاناً من خلال سلسلة بادل لايف على قناة ريد بُل تي في.

ويأتي دعم كريستيانو رونالدو لهذه الرياضة في إطار سعي شامل لتوسيع قاعدة محبي رياضة البادل، وتشجيع الأجيال الصاعدة على ممارستها. ومن خلال الاستفادة من شهرته الواسعة، يساهم هذا الدعم في تعريف ملايين الأشخاص حول العالم بهذه الرياضة الرائعة، مما يسرع من وتيرة نموها على المستوى الدولي.

ويبدأ بث النهائيات في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، والساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، والساعة 10:00 بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية)، علماً بأن هذه الأوقات قابلة للتغيير.

كريستيانو رونالدو موسم الرياض البادل بريميير بادل فناة كريستيانو رونالدو

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