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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر 16 بحثا علميا جديدا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
أ ش أ

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اجتماع مجلس إدارة المركز.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض الإنجاز والبرنامج العلمي للمركز، حيث تم إصدار 16 بحثا في مختلف التخصصات والموضوعات التي تمس المواطن المصري، ويحتاج إليها صانعو القرار لوضع سياسات على أسس علمية سليمة، بالإضافة إلى 6 إصدارات في مرحلة الطباعة.

كما عقد المركز للمرة الأولى الملتقى العلمي للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية في مواجهة الجريمة، فضلا عن عقد ما يقرب من 13 سيمنارا للبحوث العلمية التي تجري في المركز، بالإضافة إلى عدد من الندوات وورش العمل.

وحصد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية العديد من الجوائز، حيث حصل على عدة مراكز بمسابقة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على المركز الأول عن المشاركة ببحث بعنوان "استراتيجية مكافحة المخدرات.. آليات الوقاية والمراجعة"، والمركز الرابع عن المشاركة ببحث بعنوان "الميتافيزيقا وأمن المجتمع.. الأبعاد الاقتصادية والاتصالية والقانونية"، وغيرها من الجوائز.

كما ناقش مجلس الإدارة مقترح إنشاء وحدة لتنمية وخدمة المجتمع، فضلا عن مناقشة عدد من الأبحاث يعمل عليها المركز خلال الفترة المقبلة.

المركز القومي للبحوث الدكتورة مايا مرسي زيرة التضامن الاجتماعي

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