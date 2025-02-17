على عين البوتاجاز .. طريقة عمل كيكة الطاسة

تعد كيكة الطاسة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة دون أن تستغرق وقت كبير ولا تحتاج لفرن.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة الطاسة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة الطاسة

كوب ونصف دقيق

٣ ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نص كوب زيت

كوب حليب مغلي

ملعقة صغيرة خل

كيس فانيلا

رشه ملح

طريقة عمل كيكة الطاسة بالشوكولاتة

في بولة متوسطة ضعي الزيت و الخل مع المكونات الجافةوقلبي جيدا.

أضيفي الحليب المغلي ونقلب

جيدا حتى تحصلي على قوام مناسب.

ضعي عجينة الكيكة على طاسة مدهونة بالزيت لها غطاء محكم وسويها على نار هادئة على النار حتى تمام النضج.

انتظرى حتى تبرد وزيني كيكة الطاسة بالشوكولاتة السائلة أو الكريمة أو السكر البودرة وتقدم وبالهنا والشفا.