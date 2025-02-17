محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات استعدادا لاستقبال شهر رمضان

وجه محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، لاستقبال شهر رمضان، مكلفا الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار اليوم، لتلقي أي بلاغات طارئة، والتأكد من توافر السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم "الإثنين"، أن مديرية التموين بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشهر الكريم من خلال زيادة الكميات المطروحة من السلع التموينية الأساسية، وزيادة الكميات المقدمة من اللحوم والدواجن ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات بمنافذ التوزيع.

وفي قطاع الصحة، رفعت المحافظة درجة الاستعداد في المستشفيات لمواجهة أي حالات طارئة مع توفير العلاج والأدوية والأمصال والمتابعة اليومية، والتأكد من تواجد الأطباء على مدار اليوم بالإضافة للتنسيق مع بنك الدم الإقليمي ومتابعة توافر الفصائل ومشتقات الدم في دمياط لمواجهة أي أزمات طارئة.

كما أعد مرفق الإسعاف خطة عمل تضمنت تكثيف وجود سيارات الإسعاف استجابة لإنقاذ الحالات الطارئة الحرجة والتواصل مع غرف عمليات مديرية الصحة والطوارئ بالمستشفيات بالمراكز والمدن، بجانب غرفة عمليات المركزية بالهيئة، وغرفة عمليات المحافظة.

وفي قطاع الطب البيطري، جار متابعة جاهزية المجازر لموسم رمضان ورفع حالة الطوارئ والمشاركة بالرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم ..

وحول قطاع مياه الشرب، أشارت المحافظة -في البيان- إلى المتابعة المستمرة للخطوط الساخنة لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحديد زمن الاستجابة لشكوى المواطنين وإعداد نوبتجيات في جميع مراكز الخدمة التابعة للشركة وتدعيمها بالعمالة الفنية اللازمة لسرعة إصلاح أي أعطال والإشراف على غسيل الشبكات وتجهيز فرق الطوارئ ومراجعة الضغوط للخطوط.

وتقوم مديرية الأوقاف بمتابعة جاهزية المساجد استعدادًا لصلاة التراويح والتأكيد على عدم اعتلاء المنبر إلا للأئمة معتمدة من المديرية مع التأكد من توفير الأئمة والدعاة للمساجد وفتح مصليات النساء لصلاة التراويح في جميع المساجد الكبرى مع إدراج سيدة مسؤولة معتمدة من الأوقاف لمتابعة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها أثناء الصلاة وفتح المساجد لصلاة التهجد للرجال والنساء والالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في تطبيق سنن الاعتكاف على أن يتم توزيع واعظات تابعات للأوقاف على مصليات النساء والتشديد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم (363 لسنة 2013 ) بقصر استخدام السماعات الخارجية للمسجد على الآذان وشعائر صلاة الجمعة فقط وتستخدم السماعات الداخلية فيما عدا ذلك من الإقامة والصلاة والدروس.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تتضمن خطة المديرية عقد الدورات الرمضانية في كرة القدم وتنظيم الليالي الرمضانية بمراكز الشباب وعقد مسابقات دينية مطبوعة ومسابقات تحفيظ القرآن.

كما تضمنت خطة مديرية التضامن الاجتماعي الإشراف على الجمعيات بنطاق المحافظة لتوفير كافة المساعدات الإنسانية الغذائية وغيرها وتوزيعها علي الأسر الأكثر فقرًا والقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية.